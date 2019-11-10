Мать убитой аспирантки СПбГУ приехала в Петербург

Санкт-Петербург, 10 ноября. Подполковник МВД Галина Ещенко, мать убитой, предположительно, доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки, прибыла в Санкт-Петербург.

Галина Ещенко прибыла из Краснодара в Северную столицу утром в воскресенье. Ее встретили оперативники Управления угрозыска ГУ МВД. Соответствующую информацию передает 78.ru со ссылкой на источника в правоохранительных органах.

Информация о страшном преступлении появилась в СМИ в субботу. Профессора СПбГУ Олега Соколова достали на берег из реки Мойки, где он пытался утопить женские руки и пистолет. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. В квартире историка нашли обезглавленное женское тело и окровавленную пилу. СК проводит проверку, выясняются все обстоятельства жестокого преступления. Возбуждено уголовное дело.

Супруга доцента СПбГУ Олега Соколова знала о его романе с молодой девушкой, однако не устраивала скандалов, рассказала подруга историка. По ее словам, аспирантка увела профессора из семьи, а конфликты возникали на почве ревности к его дочерям.