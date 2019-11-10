Подруга подозреваемого в убийстве студентки Соколова заявила, что та увела его из семьи

Санкт-Петербург, 10 ноября. Супруга доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, которого подозревают в убийстве своей бывшей студентки, знала о его романе с молодой девушкой.

Близкая подруга семьи и коллега профессора рассказала, что аспирантка увела его из семьи, а конфликты возникали на почве ревности к дочерям Соколова. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По словам женщины, которые передает издание, историк был счастливым семьянином и воспитывал двух дочерей от последней супруги. В какой-то момент на официальных мероприятиях начала появляться не супруга Соколова, а его бывшая студентка. К настоящему моменту точно неизвестно, оформлен ли официально развод.

Подруга семьи подчеркнула, что супруга Соколова знала о его романе с молодой девушкой, однако скандалов не устраивала.

Напомним, в субботу Олега Соколова доставили в больницу с обморожением. Он пытался утопить реке Мойке женские руки. В его доме был найден труп с отпиленной головой. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее сообщалось, что институт социологических, экономических и политических наук (ISSEP) в Лионе исключил из научного совета историка и доцента СПбГУ Олега Соколова.