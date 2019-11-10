«Китовая тюрьма» в Приморье отпустила всех узников на свободу. События дня. ФАН-ТВ

Все узники «китовой тюрьмы» обрели свободу Узники скандальной «китовой тюрьмы» наконец-то обрели свободу. Несколько часов назад последнюю партию белух выпустили в бухту Успения в Приморском крае. Это произошло спустя более чем год, когда общественность впервые узнала о несчастных животных. В бухте Средняя в недопустимых условиях содержались около сотни млекопитающих — косатки и белухи, заключенные в так называемой «китовой тюрьме». Оперативники завели уголовное дело о незаконном вылове и жестоком обращении с обитателями моря. Выяснилось, что ответственность за это несут компании «Афалина», «Сочинский дельфинарий», «Океанариум ДВ» и «Белый кит» — все они получили многомиллионные штрафы. Животные наконец забыли о тюрьме, а первыми счастливчиками оказались косатки — они отправились на свободу еще в конце августа. Белухам повезло чуть меньше, но сегодня и в их акватории наступил праздник.

Силовики ВСУ обстреляли участок разведения сил в Петровском Плановое разведение сил в Донбассе, увы, длилось недолго. Украинские силовики обстреляли участок на линии соприкосновения в Петровском. О том, что мирный процесс снова под угрозой, сообщили представители ДНР. Но вряд ли кто-то удивлен этим новостям, ведь очередное разведение сил, по сути, так и не начавшись, уже несколько раз срывалось Киевом. В Петровском отвод войск с обеих сторон начался вчера и, казалось бы, успешно. Донецкая республика покинула район в течение суток, а вот Украина запросила для этой задачи три дня. Но, похоже, теперь она вновь отложена на неопределенный срок.

Украинский националист Игорь Мазур ожидает ареста в Польше Украинский националист Игорь Мазур, судя по всему, заручился серьезной поддержкой. Задержанный в Польше боевик может выйти на свободу под поручительство Киева. По крайней мере, этого добивается украинское посольство в Варшаве во главе с Андреем Дещицей. По его словам, Мазуру предложена консульская помощь, а делом заняты адвокаты. Напомним, что националист, также известный под псевдонимом Тополь, — участник Евромайдана, гражданской войны в Донбассе, а также один из лидеров украинской организации УНА-УНСО, запрещенной в России. По предварительным данным, в Польше его задержали накануне по запросу Москвы. В нашей стране против Мазура и других сторонников УНА-УНСО (в их числе и скандально известный Дмитрий Ярош) возбуждено уголовное дело об участии в Чеченской войне на стороне боевиков. Сейчас Мазур ждет решений об аресте и возможной экстрадиции.