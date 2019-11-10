Асад рассказал о попытках Запада повлиять на граждан Сирии

Дамаск, 10 ноября. Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад рассказал, как страны Запада пытались настроить сирийский народ против законного правительства. По его словам, Запад рассчитывал, что граждане САР пойдут против властей.

«Планировалось, что народ поднимется против своего правительства на том или ином этапе войны, но этого не случилось. Ожидалось, что они поддержат террористов, так называемых умеренных повстанцев, «ангелов» из организации «Белые каски», — обратил внимание сирийский лидер.

Однако, по его словам, сирийцы не пошли на поводу у Запада и «остались на стороне правительства», сообщает RT.

Накануне Асад заявил, что для Европы опаснее всего поддерживать террористов в Сирии. Глава республики выразил уверенность в том, что европейским государствам необходимо волноваться не только о проблеме сирийских беженцев.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В декабре 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) в Сирии и Ираке. На сегодняшний день официальный Дамаск занимается политическим урегулированием ситуации, восстановлением инфраструктуры страны и возвращением беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.