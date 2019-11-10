Рудковскую растрогало фото Барановской в свадебном платье

Москва, 10 ноября. Телеведущая Юлия Барановская показала фолловерам в социальной сети Instagram фото, на котором она запечатлена в свадебном платье. По мнению журналистки, такой образ ей очень идет.

Несколько лет назад ведущая различных ток-шоу на Первом канале Барановская развелась с экс-форвардом сборной России и петербургского «Зенита» Андреем Аршавиным. С тех пор поклонники ведущей ждут, когда она начнет новые отношения. Впрочем, времени на нового избранника у бывшей жены Аршавина не так много, поскольку она усердно работает и занимается воспитанием троих детей: Яны, Артема и Арсения.

Теледива заинтриговала своих поклонников, опубликовав новое фото в социальной сети, на которых она предстала в нежном образе невесты. Барановская предстала в роскошном свадебном платье, а образ дополнила перчатками и фатой.

«По-моему, мне очень идет», — подписала снимок звезда, отметив, что выбор платья — непросто дело.

Фолловеры мгновенно отреагировали на пост ведущей, указав, что выбранное платье очень ей идет. Однако больше их интересовало, кто же стал избранником Барановской.

Растроганная продюсер и супруга фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская также оставила комментарий под фото.

«В ожидании красивой свадьбы твоей. Ты это заслужила», — написала она.

Ранее Барановская рассказала о «болезни» бывшего супруга Андрея Аршавина.