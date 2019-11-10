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«Поцелуй» иномарки и Lada собрал большую пробку в районе Ленинского проспекта в Петербурге

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«Поцелуй» иномарки и Lada собрал большую пробку в районе Ленинского проспекта в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 ноября. Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в Санкт-Петербурге: столкнулись две машины. Об этом пишут очевидцы в соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

Авария произошла 10 ноября на перекрестке Народного Ополчения и Ленинского проспекта. По предварительным данным, иномарка Nissan Almera столкнулась с отечественной Lada. Водители машин пытались выполнить поворот, однако произошла авария. Информации о пострадавших не поступало.

На месте ДТП образовалась большая пробка, скорость движения на участке не превышает 20 км/ч.

Ранее сообщалось, что актер драмтеатра Минусинска Виктор Бубенков погиб в ДТП в Красноярском крае, аварию запечатлел видеорегистратор автомобиля артиста.

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