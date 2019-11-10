Названа причина пожара в жилом доме в Анапе, ФАН публикует видео и фото

Анапа, 10 ноября. Пожар в частном жилом доме в Анапе полностью ликвидирован, двое пострадавших доставлены в медицинское учреждение. Видео с места возгорания появилось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Ранее в министерстве чрезвычайных ситуаций РФ сообщали, что при пожаре в частном жилом доме в Анапе погибли три человека, еще один был госпитализирован.

ФАН публикует список погибших: Геннадий А., Александр У., Константин В. Пострадавший — Игорь С. 1989 года рождения.

Отмечалось, что к ликвидации возгорания привлекались 29 спасателей и девять единиц техники.

По имеющимся данным, причина возгорания — нарушение правил эксплуатации электрического прибора.