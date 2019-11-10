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Сборная России U17 по хоккею выиграла Мировой кубок вызова

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Сборная России U17 по хоккею выиграла Мировой кубок вызова

Москва, 10 ноября. Юниорская сборная России по хоккею (игроки до 17 лет) одержала победу в Мировом кубке вызова, разгромив в финальном матче представителей из США. Об этом сообщается в воскресенье в Twitter-аккаунте Федерации хоккея России (ФХР).

Матч, прошедший в субботу в канадском Медисин-Хате, завершился победой российских спортсменов со счетом 6:2 (0:0, 2:0, 4:2). В составе национальной команды РФ заброшенными шайбами отличились Федор Свечков, Прохор Полтапов, Илья Иванцов, Никита Чибриков, Всеволод Гайдамак, а также Данила Юров.

В матче за бронзовые награды сборная Чехии в овертайме (ОТ) победила канадцев — 3:2.

Сборная России завоевала Кубок вызова в пятый раз в истории.

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Источник: Пресс-служба Федерации хоккея России
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