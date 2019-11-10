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Французский институт Issep уволил подозреваемого в убийстве профессора Соколова

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Французский институт Issep уволил подозреваемого в убийстве профессора Соколова

Санкт-Петербург, 10 ноября. Институт социологических, экономических и политических наук (ISSEP) в Лионе исключил из научного совета историка и доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, которого подозревают в убийстве своей бывшей студентки.

Соответствующее решение было принято после того, как представители ISSEP узнали о жестоком преступлении. Семье погибшей девушки представители института выразили глубочайшие соболезнования.

«Мы с ужасом узнали через СМИ о том страшном преступлении, в совершении которого, предположительно, сознался Олег Соколов», — цитирует текст заявления Agence France-Presse.

В заявлении также указывается, что Соколов является преподавателем СПбГУ и приглашенным профессором Сорбоннского университета, награжденный орденом Почетного легиона.

Ранее появилась информация, что Соколов находится в больнице в тяжелом состоянии. Он подозревается в совершении жестокого преступления — убийстве и расчленении молодой девушки. Историка вытащили из реки Мойки и доставили в больницу с обморожением. Он пытался утопить отпиленные женские руки. В квартире Соколова был найден обезглавленный труп и окровавленную пилу. Сейчас следователи проводят проверку, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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