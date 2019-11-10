Вмешательство русофоба Дещицы не спасет Мазура от справедливого возмездия, уверены в ГД

Фигурант русофобского скандала посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Киев намерен потребовать от польского суда освобождения украинского националиста Игоря Мазура, задержанного по запросу России. На своей странице в Facebook Дещица написал, что представители Украины намерены взять Мазура на поруки.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что сотрудник ее секретариата Игорь Мазур был задержан в Польше по запросу России. По словам Денисовой, решается вопрос об экстрадиции Мазура в РФ. На задержание Мазура украинцы ответили акциями протеста у посольства Польши в Киеве.

Депутат Госдумы Евгений Федоров уверен, что вмешательство Дещицы не спасет Мазура от справедливого возмездия, которое рано или поздно наступит. Попытки посла-русофоба «отмазать» Мазура ни к чему не приведут, считает парламентарий.

«Рано или поздно Мазура выдадут России, — отметил Федоров в комментарии Федеральному агентству новостей. — Правоохранительная система устроена таким образом, что это именно система. Чиновники, послы, руководители — приходят и уходят, а система остается. Россия, поставив вопрос о выдаче и имея для этого все необходимые обоснования, может быть уверена, что этот человек рано или поздно будет выдан и предстанет перед судом. Может быть, не сейчас, может быть, через пару лет, но это обязательно произойдет, когда вместе с изменением геополитики падет сепаратистский антироссийский режим на Украине. Поэтому, даже если Мазура немедленно не выдадут, я бы не расстраивался. Он точно подлежит выдаче, и правовая система обязательно сработает».

Что касается «выхода на сцену» в этом деле скандально знаменитого русофоба Дещицы, то депутат Госдумы считает это закономерным.

«Дещица — русофоб он или нет — не сам по себе засветился в этом деле. Он выполняет свою функцию, представляя проамериканское киевское государство, легитимность которого под большим вопросом, поскольку оно появилось в результате госпереворота. Нужно обращать внимание не на позицию отдельных людей, а на позицию всей государственной системы Украины. А она антироссийская, незаконная и оккупационно-американская, поэтому от нее и идут такие посылы, и она специально подбирает русофобов, поскольку перед ней стоит именно такая задача. Вся украинская государственность создана незаконным способом исключительно для борьбы с Россией. Нынешняя Украина — это антироссийский проект, поэтому, естественно, и послы у нее такие», — резюмировал Евгений Федоров.

Игорь Мазур в 2014 году руководил одним из подразделений запрещенной в РФ националистической группировки «Правый сектор»1, он активный участник беспорядков в Киеве, завершившихся государственным переворотом. Затем Мазур участвовал в так называемой «антитеррористической операции» (АТО) в Донбассе. После демобилизации в 2016 году он стал зампредседателя запрещенной в РФ партии УНА-УНСО1, участвовал в работе других националистических структур на Украине.

В 2014 году Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении членов запрещенной в РФ организации УНА-УНСО, среди фигурантов — Игорь Мазур, Дмитрий Ярош, Андрей и Олег Тягнибоки и другие националисты.

Что касается Андрея Дещицы, то летом 2014 года, будучи исполняющим обязанности главы МИД Украины, он позволил себе русофобскую выходку во время беспорядков, устроенных неонацистами у посольства России.

Дещица приехал к зданию посольства и обратился к толпе, осудив беспорядки, но заявив о своей солидарности с митингующими. В качестве «доказательства» своей позиции он продекламировал матерную футбольную кричалку с русофобским оскорбительным подтекстом.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев назвал поведение Дещицы «неадекватным» и «параноидальным», а глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о невозможности каких-либо дальнейших контактов с «персонажем по фамилии Дещица».

Вскоре после этого Дещица покинул пост главы МИД Украины и продолжил карьеру на дипломатическом поприще.

1 Организация запрещена на территории РФ.