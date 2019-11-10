Украина действительно нужна Западу, но возьмут ее туда по кусочкам, заявил политолог

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в передаче «Рандеву с Яниной Соколовой» на украинском «Пятом канале» выразил озабоченность тем, что стране придется привыкнуть к политическим реалиям и научиться-таки жить рядом с Россией. В частности, он назвал свою страну «заложницей географии». Очевидно, это должно означать, что, если бы Украина находилась где-нибудь на другом конце земного шара, у нее все было бы хорошо.

С этим не согласен политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Он считает, что невозможно рассматривать Украину без привязки к России, поскольку сама она плоть от плоти нашей страны и без нас ее бы просто никогда не существовало.

«Украина никогда не получила бы ни Галичину, ни Закарпатье, ни Новороссию, если бы не политика советской власти, которая присоединила к ней эти территории, — заявил политолог в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей. — Если смотреть более широко, то соседство России и Украины — это совсем не то, что соседство, скажем, Германии и Франции. Вот они могут говорить просто о некой «формуле будущего», выстраивая отношения, но ведь у нас с украинцами помимо этого еще есть и общая «формула прошлого».

Комментируя слова Кулебы о «движении в сторону евроинтеграции», Брутер заметил, что движение в безвоздушном пространстве невозможно в принципе. Да, Украина действительно нужна Западу, но возьмут ее туда не целиком, а по кусочкам.

«Украина как государство странам Западной Европы не нужна, это совершенно другой мир, — сказал эксперт. — Украинцы, по мнению европейцев, совершенно не заслуживают того, чтобы быть европейцами. Они заслуживают быть у европейцев слугами. Собственно, присоединение Украины времен Богдана Хмельницкого к Российской империи произошло благодаря тому, что поляки запретили ее жителям исповедовать православие и вообще относились как к людям второго сорта. Поверьте, с тех пор это отношение не поменялось».

Собеседник ФАН призвал не поддаваться на миролюбивый тон речи украинского вице-премьера, когда тот говорил о необходимости учиться жить рядом с нашей страной. Украинские власти в принципе не смогут выстроить нормальные отношения с Россией, поскольку для этого им придется в корне поменять свою политику.

«Это подразумевает отказ от выстраивания образа врага, отказ от дискриминации всего того, что имеет нарративы к русскому или к российскому, отказ от дискредитации общей истории, отказ от отношения к евроинтеграции как к чему-то, что может сдерживать Россию или угрожать ей».

С другой стороны, продолжил он, нормальные отношения с Российской Федерацией предполагают выстраивание диалога с руководством ДНР и ЛНР, а также выполнение всех тех договоренностей, что указаны в «Минске-2».

«А всего этого нет, — закончил мысль Брутер. — Отношения не могут складываться по лекалам или по формулам, которые изобрели в Киеве. Они могут складываться только на основании того, что Украина признает определенные очевидные вещи, которые в состоянии разблокировать не только торгово-экономические отношения, упомянутые Кулебой, но и вообще всю систему взаимоотношений, включая ее политическую и межличностную части».

По его словам, это предполагает и отказ от обращения в суды по поводу имущества или контрактов с «Газпромом». Политолог выразил уверенность, что нельзя рассматривать только экономический аспект межгосударственных отношений, поскольку все они тесно взаимосвязаны, и нельзя улучшить что-то одно, забыв про другое.