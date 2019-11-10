Взрыв газа прогремел в здании медпункта в Чечне

Грозный, 10 ноября. Взрыв газа прогремел в здании амбулаторного пункта селения Новые Атаги Чечни, в результате ЧП частично разрушена часть здания. Об этом рассказал журналистам в воскресенье представитель регионального управления МЧС по республике.

«В селе Новые Атаги накануне ночью произошло обрушение части двухэтажного здания фельдшерского амбулаторного пункта в результате взрыва бытового газа, без последующего возгорания», — следует из сообщения.

Согласно предварительной информации, в момент обрушения в здании никого не было, жертв и пострадавших нет, сообщает РИА Новости.

Согласно данным республиканского министерства, пострадало 25% здания: общая площадь обрушения составила 150 квадратных метров. В настоящее время причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

В МЧС также уточнили, что для ликвидации последствий привлекались 10 сотрудников спасательной службы и две единицы техники.