Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Взрыв газа прогремел в здании медпункта в Чечне

53
0 Оставить комментарий

Взрыв газа прогремел в здании медпункта в Чечне

Грозный, 10 ноября. Взрыв газа прогремел в здании амбулаторного пункта селения Новые Атаги Чечни, в результате ЧП частично разрушена часть здания. Об этом рассказал журналистам в воскресенье представитель регионального управления МЧС по республике.

«В селе Новые Атаги накануне ночью произошло обрушение части двухэтажного здания фельдшерского амбулаторного пункта в результате взрыва бытового газа, без последующего возгорания», — следует из сообщения.

Согласно предварительной информации, в момент обрушения в здании никого не было, жертв и пострадавших нет, сообщает РИА Новости.

Согласно данным республиканского министерства, пострадало 25% здания: общая площадь обрушения составила 150 квадратных метров. В настоящее время причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

В МЧС также уточнили, что для ликвидации последствий привлекались 10 сотрудников спасательной службы и две единицы техники.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров