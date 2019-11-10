ВСУ обстреляли участок разведения сил в Петровском

Донецк, 10 ноября. Украинские силовики обстреляли из стрелкового оружия участок разведения сил и средств в Петровском. Об этом сообщил представитель Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Утром в воскресенье ВСУ обстреляли из стрелкового оружия село Петровское из подконтрольного Киеву села Богдановка.

В СЦКК 9 ноября заявили, что украинские военные 11 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки. По территории республики было выпущено шесть мин различного калибра.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Тогда Донецкая и Луганская области после государственного переворота отказались признавать новую власть в Киеве. Украина ввела на территорию ДНР и ЛНР, которые объявили о своей независимости, войска в рамках так называемой «антитеррористической операции». Для урегулирования конфликта были принятые минские договоренности, но Киев нарушает пункты соглашения.

В субботу корреспондент Федерального агентства новостей сообщил, что представители ДНР и ВСУ запустили зеленые ракеты, которые сигнализируют о начале отвода сил в населенном пункте Петровское у линии соприкосновения в Донбассе. Киев запустил сигнальную ракету в 13.15, а представители ДНР подали сигнал в 13.20.