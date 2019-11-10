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Последних белух из «китовой тюрьмы» выпустили на свободу

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Последних белух из «китовой тюрьмы» выпущены на свободу

Владивосток, 10 ноября. Последнюю партию белух из «китовой тюрьмы» в Приморье  выпустили на свободу. Об этом сообщили в Тихоокеанском филиале всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

«Выпуск белух успешно завершен – все животные вернулись в дикую природу», — сообщили ученые на официальной странице ВНИРО в Instagram.

Последних белух из «китовой тюрьмы» выпущены на свободу

Операция по выпуску белух прошла 10 ноября в бухте Успения Лазовского района Приморского края. Ученые напомнили, что работы по реадаптации и возвращению в дикую природу белух и косаток проводились в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. Этой весной научный консилиум провел комплексную работу по оценке состояния животных, условий их содержания.

Поэтапная работа по транспортировке и доставке китов к естественным местам обитания началась летом. Теперь все животные, содержащиеся в бухте Средняя, возвращены в дикую природу. 

В НИИ подчеркнули, что эта работа была очень сложной и в своем роде уникальной, но завершилась успешно. Ученые поблагодарили за помощь и поддержку и простых граждан, и представителей властей, и активистам общественных организаций.  

Как отмечает Deita.ru, на сегодняшний день кормовая база в бухте Успения лучше, чем в Сахалинском заливе, поэтому этот район сотрудники ВНИРО сочли более предпочтителен для осваивающихся в естественной среде белух.

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