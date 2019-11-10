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Более 800 беженцев вернулись в Сирию за сутки из Ливана и Иордании

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Более 800 беженцев вернулись в Сирию за сутки из Ливана и Иордании

Москва, 10 ноября. Более 800 беженцев вернулись в Сирийскую Арабскую Республику за прошедшие 24 часа из Ливана и Иордании. Об этом сообщается в информационном бюллетене министерства обороны, опубликованном в воскресенье на сайте военного ведомства.

Отмечается, что за минувшие сутки в Сирию с территорий иностранных государств возвратились 817 беженцев, в том числе из Ливана через контрольно-пропускные пункты «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» — 205 человек, из Иордании через КПП «Насиб» — 612 сирийцев.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В декабре 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) в САР и Ираке. На сегодняшний день власти Сирии занимаются политическим урегулированием ситуации, восстановлением инфраструктуры страны и возвращением беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: Пресс-служба Минобороны России
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