Сирия, 10 ноября. Взрыв прогремел на КПП в окрестностях города Дамаск. ВВС Турции нанесли авиаудар по штабу ИГИЛ1* в Азазе. Курдских боевиков подозревают в минировании автомобиля в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение боевиков ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре.

«Исламское государство1»: взяло на себя ответственность за нападение на союзное сирийской армии ополчение в Дейр-эз-Зоре, в Алеппо потеряло около двух десятков боевиков.

Курдские вооруженные группировки: подозреваются в установке бомбы на севере Алеппо на подконтрольных турецкой армии территориях.

ВС Турции и союзные силы: на севере провинции Хасака потеряли полевого командира в столкновении с курдскими боевиками, в Алеппо нанесли удар по штаб-квартире террористов ИГИЛ.

Провинция Дамаск

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщает о взрыве бомбы в районе поселка Кафр-Батна в Восточной Гуте, в окрестностях города Дамаск. Взрыв прогремел ночью, детонировало самодельная бомба, установленная неизвестными на одном из контрольно-пропускных пунктов сирийской армии. Как сообщает источник, не поступало подтвержденной информации о пострадавших среди военнослужащих, которые находились в момент взрыва на блокпосте. Напомним, что 7 ноября также с помощью самодельный бомбы был подорван автобус, перевозивших бойцов Республиканской гвардии – элитного воинского формирования, в задачи которого входит охрана правительства и центра столицы. Ответственность за оба нападения пока что не взяла на себя ни одна из группировок.

Провинция Алеппо

ВВС Турции нанесли несколько ударов по штаб-квартире террористов «Исламского государства» в районе города Азаз на севере провинции Алеппо. Как уточняет портал Step News, опорный пункт боевиков «Джейш Мухаммад», бандформирования, которое присягнуло на верность «Исламскому государству», был организован в районе поселке Кфарфа к западу от города. Источник указывает, что во время авиаудара в штабе находилось около двух десятков террористов. Местоположение штаба турецкой армии выдал задержанный на территории Турции член ИГИЛ – Ахмед Обейд.

В окрестностях города Шамарин на севере провинции был взорван автомобиль, как сообщает портал Masar Press Net. Поступили сведения, что автомобиль принадлежал полевому командиру одной из протурецких группировок - Абдуллу аль-Халиму Рахиму, он скончался на месте от полученных осколочных ран. В совершении покушения подозревают курдских радикалов из числа «Сил освобождения Африна».

Провинция Дейр-эз-Зор

Сообщается о похищении боевиками «Исламского государства» двоих бойцов Национальных сил обороны в районе города Меядин на востоке провинции. Их тела были позже найдены в деревне Ат-Туб в восточной части провинции, как передает новостной портал Halab Today. Стоит отметить, что нападение боевиков произошло в восточной части провинции, близкой к территориям за Евфратом, оккупированным курдскими боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF) и поддерживающей их международной коалицией во главе с США. Оттуда террористы «Исламского государства», ушедшие в подполье, совершают нападения. В настоящее время SDF приостановили антитеррористические операции, так что рост количества нападений со стороны ИГ1 растет.

Провинция Хасака

9 ноября в районе поселка Тель-Тамр был убит высокопоставленный полевой командир протурецкой фракции Ходр Нувиджи. Командир погиб в ходе перестрелки с курдскими боевиками SDF, которые укрывались в окрестностях поселка и устроили там засаду, о чем сообщает корреспондент медиаресурса Al Masdar. Других деталей гибели командира не сообщается.

Курдские вооруженные группировки продолжили нарушать соглашение о безопасной зоне, которые Турция заключила с США. За последние 24 часа было зафиксировано 8 нарушений со стороны курдских боевиков. Напомним что ранее главарь «Демократических сил Сирии» Мазлум Абди заявил, что все их отряды были выведены из тридцатикилометровой зоны и нападения на турецкую арию и мирные поселения совершают группировки, якобы не связанные с SDF. Напомним, что 22 октября Турция и Россия достигли соглашения, согласно которому курдские террористы отступят на 30 километров к югу от сирийско-турецкой границы, после чего военная полиция Турции и Сирии приступят к совместному патрулированию.

1 Организация запрещена на территории РФ.