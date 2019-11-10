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Подозреваемый в убийстве аспирантки профессор СПбГУ находится в тяжелом состоянии

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Подозреваемый в убийстве аспирантки профессор СПбГУ находится в тяжелом состоянии

Санкт-Петербург, 10 ноября. Профессор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов, которого подозревают в жестоком убийстве своей бывшей студентки, находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в справочной службе по состоянию пациентов Мариинской больницы.

«Соколов сейчас у нас в больнице, состояние тяжелое», — сказали РИА Новости в больнице.

Преподавателя СПбГУ Олега Соколова подозревают в жестоком убийстве молодой девушки. Историка доставили в больницу с обморожением. Его вытащили из реки Мойки. Соколов пытался утопить отрубленные женские руки. В квартире профессора нашли обезглавленный труп девушки и окровавленную пилу. СК проводит проверку и выясняет все обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Писатель и блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков ранее рассказал о состоянии профессора Олега Соколова накануне страшной трагедии. По его словам, доцента университета «травили годами недоброжелатели». К такому жестокому преступлению его мог подтолкнуть стресс, считает Пучков.

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Источник: РИА Новости
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