В Союзе писателей ДНР рассказали, как и зачем он был создан

Пятилетие отпраздновал 9 ноября 2019 года Союз писателей Донецкой Народной Республики. В свое время СП ДНР родился на обломках СП Украины из клуба любителей фантастики «Странник».

Есть в этом что-то символическое — в создании ДНР принимали участие много историков, а ее Союз писателей создали фантасты. Находящаяся в данный момент в Донецке обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева, являющаяся также членом СП ДНР, посетила торжества, посвященные пятилетию этой организации.

«Пять лет назад нам пришлось закрыть «спілку письменників України», поскольку просто невозможно было, чтобы в новой республике работала украинская писательская организация. Дело в том, что она никак себя в положительном качестве не проявила: не выступила против обстрелов, против войны и т. д. Необходимо было ее закрыть и даже не на ее основе, а с нуля создать Союз писателей», — объяснил председатель СП ДНР Федор Березин.

По его словам, именно это и произошло пять лет назад.

«Это была группа товарищей, литераторов, — вспоминает собеседник ФАН. — На сегодняшний день нас достаточно много — почти 100 человек. Среди них, безусловно, есть поэты, вышедшие на довольно высокий уровень, их знают, в частности, в Москве. Не говоря уже о тех, кто чего-то добился раньше, скажем, фантастов, которые давно начали издаваться в Москве и Санкт-Петербурге и продолжают это делать. Понимаете, мы не ищем таланты уровня Льва Толстого! Неизвестно, кто до какого уровня дорастет. Человеку творческому — поэту ли, прозаику ли, или же публицисту — нужно общение с людьми его плана, с людьми тех же интересов. И это он полностью получает у нас! На сегодняшний день на базе СП ДНР работают три клуба: «Клуб любителей литературы», «Клуб любителей науки» и, конечно же, «Клуб любителей фантастики». Мы стараемся по возможности охватить как можно большую аудиторию. Наши поэты, музыканты выступают везде и всюду. Везде они несут наш, Русский мир, наше понимание будущей Победы, наше понимание того, как вообще все должно быть устроено в мире — справедливо и правильно».

Березин с сожалением констатировал, что роль писателя в обществе сейчас не сравнима с, например, 50-60-ми годами XX века.

«Потому что сейчас есть кинематограф, компьютеры, игры и т. д. Это, безусловно, отвлекает часть человечества. Но без писателя все это — ничто! Ведь именно писатели придумывают сценарии и компьютерных игр, и фильмов!»

Член Союза писателей Донецкой Народной Республики Георгий Савицкий, автор романа «Поле боя Украина. Сломанный трезубец», запрещенного на территории, подконтрольной Киеву, в беседе с ФАН отметил, что глава СП ДНР Федор Березин является его учителем и крестным отцом в литературе.

«В том числе благодаря нашему Союзу писателей мы смогли прорвать информационную блокаду Украины в 2014 году, — уверен Савицкий. — В тот момент против нас работали силы Запада, представлявшие ДНР и ЛНР в негативном свете, как террористов, сепаратистов. Нечто подобное было с сербами в 1999 году… Но мы это сделали — мы прорвали эту блокаду! Сейчас СП ДНР сотрудничает с литературными организациями РФ, в том числе с Союзом писателей России и другими российскими общественными структурами. Поэты и писатели ДНР выступают на площадках Российской Федерации. Наша поэтесса из Макеевки Ирина Горбань выступала на Красной площади — читала свои стихи и прозу. Более того, она занимается проектом «Белые журавли», который посвящен памяти погибших защитников Донбасса. Она смогла донести правду о происходящем до российской аудитории».

По словам Савицкого, литераторы из Донбасса взаимодействуют с Россией в рамках интеграции с регионами РФ.

«В частности, я сотрудничаю с издательством «Эксмо» — «Яуза», которое в свое время, в 2014-2015 годах, было одним из тех, кто помогал прорывать инфоблокаду. Они печатали сборник рассказов «Я дрался в Новороссии», составителями которого выступили Федор Березин и глава СП ЛНР Глеб Бобров. В книгу вошла проза, посвященная тому, как развивалось сопротивление украинским радикальным националистам киевского режима, хунты, пришедшей к власти нелегитимным путем».

Собеседник ФАН отметил, что литераторы Донбасса по сей день продолжают сотрудничество с российскими издательствами.

«ДНР и ЛНР стали за прошедшие пять лет брендом. Сюда приезжали представители СП России, которые высоко оценили вклад наших прозаиков и поэтов в развитие Русского мира. Кроме того, наша роль была отмечена высокими наградами, грамотами и премиями», — сообщил Савицкий.

В СП ДНР входят самые разные люди. Некоторые принимали участие в боевых действиях, кто-то трудится в тылу. И несмотря на то, что мир утратил литературоцентричность, роль Слова в нем по-прежнему велика. Этот механизм теперь работает несколько иначе. Но не будем забывать, что именно посредством Слова западные стратеги переформатируют в своих интересах целые страны и регионы. В ближайшее время ФАН опубликует посвященное этой теме интервью с главой министерства ДНР Игорем Антиповым.