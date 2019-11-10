«Ветераны АТО» держат украинское общество в страхе

Украина и ее столица Киев — крайне опасная территория с точки зрения уличной преступности, а также массовой вооруженности населения. Почти ежедневно в новостях сообщается об очередном взрыве гранаты или стрельбе из автомата на улице или в квартире. Однако, как считает киевский эксперт по безопасности Сергей Шабовта, власти страны ничего не делают для того, чтобы повысить уровень безопасности в обществе. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из украинской столицы.

Сегодня в Киеве и других крупных городах страны почти ежедневно происходят совершенно дикие истории, возникающие буквально «из ничего». Можно легко попасть в криминальную историю, просто оказавшись не в то время не в том месте. Так, в конце октября в центре столицы два приятеля-«ветерана АТО» крепко выпивали в баре, а потом игрались на крыльце с гранатой. В итоге доигрались — на улице Пушкинской прогремел взрыв, Михаил Никитин и Виктор Дегтярев погибли на месте. Проходившая мимо девушка получила тяжелые осколочные ранения.

В начале ноября другой «ветеран АТО», Алексей Берестецкий, вступил в конфликт с соседом по дому на окраине Киева и расстрелял его из автомата. Примечательна причина конфликта — Берестецкий сначала накопил огромные долги за «коммуналку», а когда его отключили от электричества, сделал врезку в общий электрощиток и воровал энергию у соседей. Будучи пойман и публично пристыжен соседом-адвокатом, Берестецкий взял в качестве аргумента калашников.

По мнению главы Украинской ассоциации профессионалов безопасности Сергея Шабовты, на руках у простых украинцев находится более трех миллионов незарегистрированных единиц оружия. Однако новая власть страны пока не сделала ни одного шага для того, чтобы хоть как-то контролировать приток оружия из зоны конфликта в Донбассе на «материковую» Украину. А новый глава Нацполиции Игорь Клименко вообще заявил, что «легализация оружия в стране возможна только после окончания войны в Донбассе».

«Обратите внимание — глава Нацполиции Клименко сказал, что «вопрос легализации огнестрельного оружия будет решаться после окончания войны». Но он ничего не сказал о том, как будет изыматься у граждан оружие из зоны ООС, которое за это время буквально наводнило Украину. Похоже, это тот случай, когда власть называет заведомо невыполнимые условия для какого-то шага. Такие обещания, как правило, не выполняются никогда. Причем лукавство власть демонстрирует не только в вопросе с оружием».

По мнению аналитика, помимо десятков тысяч стволов, которые ежемесячно вывозились из зоны конфликта, огромная масса огнестрельного оружия, гранат и мин пряталась участниками ООС в землю Донбасса, «до лучших времен». Поэтому в республиках, помимо риска подрыва на минных полях, крайне высока вероятность стать жертвой и таких вот «схронов». Они могут сдетонировать не сразу, а намного позже — спустя месяцы, а то и годы после окончания горячей фазы конфликта.

«Кроме того, «ветераны АТО» в массе своей подвержены различным посттравматическим синдромам и, как правило, лишены реабилитации и помощи психологов. Они также очень чувствительны к тому положению, в котором находится страна: чаще других задают себе вопросы о том, «ради чего ведется война» и «почему власть сейчас внезапно ее заканчивает», — говорит Сергей Шабовта. — Довольно часто эти переживания находят выражение в виде агрессии по отношению к окружающим, из-за чего у «ветеранов АТО» уже сложилась соответствующая репутация. Многие в обществе считают, что они непредсказуемы, агрессивны и регулярно находятся в «пограничных состояниях».

Эксперт по безопасности напоминает: в новостях очень часто говорится о том, что взрыв гранаты или стрельба произошли после (или во время) распития алкоголя.

«Алкоголь и оружие почти постоянно дополняют друг друга в криминальной хронике. К этому списку можно добавить и наркотики. Достаточно вспомнить историю «ветерана АТО» Алексея Белько, который в сентябре захватил мост Метро в Киеве, будучи под кайфом и с оружием в руках, — сказал аналитик. — К сожалению, наш самый низкий уровень жизни в Европе, отсутствие перспектив в жизни и карьере толкают одних людей на выезд за границу, а других — на употребление алкоголя и наркотиков. Легкодоступность оружия на сегодняшней Украине, возможность задешево приобрести гранату или пистолет делают такие случаи массовыми. Полиция, к сожалению, не может похвастаться эффективностью в борьбе с распространением нелегального оружия».

На гражданке от огнестрельного оружия и взрывов гранат украинцев гибнет гораздо больше, чем в зоне ООС, констатировал эксперт по безопасности.

«На мой взгляд, это вполне логично. Ведь, что бы ни писали наши официальные СМИ, реальная интенсивность огневого противостояния на линии соприкосновения в последние месяцы крайне низка. При этом командование ВСУ старается хоть как-то контролировать своих подчиненных на линии фронта (что удается далеко не всегда), — говорит Шабовта. — Когда же участники боевых действий возвращаются из зоны ООС на гражданку, то контроль над ситуацией ими тут же утрачивается. Начинается распитие алкоголя, встречи с «боевыми друзьями» и т. д. В СМИ часто пишут о «ветеранах АТО», которые с помощью оружия сводят счеты с родными или соседями. Поэтому простые граждане относятся к ним с большой опаской. Спустя пять лет после начала войны в Донбассе мы получили сложную криминальную ситуацию, которая охватила всю страну. И предугадать ее развитие сложно».

Аналитик заметил, что для новой власти будет очень нелегко решить проблему с изъятием нелегального оружия у населения.

«Пока что говорить об изъятии или, наоборот, легализации оружия на Украине бессмысленно, потому что у нас даже нет соответствующего закона, который бы регулировал обращение оружия среди гражданского населения. При этом появление закона, регулирующего оборот оружия на руках у граждан, воспринимается многими как «вооружение до зубов всех и каждого». А ведь любой такой закон содержит жесткие ограничения по возрастным категориям, состоянию здоровья, специальной подготовке и т. д. Недаром в США, где оружие купить легко, зарегистрированные стволы фигурируют всего в 1-2% совершенных преступлений. Как правило, владельцы понимают, что несут огромную ответственность за его сохранность. И уж тем более стараются не использовать его во зло».

Говоря о необходимости хоть как-то регламентировать современный рынок оружия на Украине, эксперт по безопасности подчеркнул, что даже после окончания конфликта в Донбассе эту проблему нельзя откладывать в сторону.