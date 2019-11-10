Пожизненно осужденный американец потребовал освобождения после клинической смерти

Де-Мойн, 19 ноября. Осужденный на пожизненное лишение свободы американец Бенджамин Шрайбер потребовал освобождения, потому что успел перенести клиническую смерть. Об этом сообщает издание The New York Times.

Согласно данным газеты, он написал отказ от реанимации, а доктора весной 2015 года вернули его к жизни против его собственной воли. Поскольку он де-факто скончался в медицинской клинике, следовательно, полагает 66-летний заключенный, он полностью отбыл свой срок. В качестве аргумента он привел утверждение, что он был приговорен к пожизненному сроку, а не к «пожизненному лишению свободы плюс один день».

Отмечается, что суды двух инстанций не согласились с такими доводами. По их мнению, Шрайбер или все еще жив, в этом случае он должен остаться в тюрьме, или он мертв, и в этом случае само обращение в суд является абсурдным. Как рассказала судья Аманда Поттерфилд, во время судебных заседаний вопрос о незаконной реанимации не поднимался.

Шрайбер был признан виновным в убийстве мужчины 23 года назад.

Напомним, ранее сообщалось, что отбывающего пожизненный тюремный срок за изнасилование американского заключенного в результате «ошибки» выпустили на свободу. Отмечалось, что власти штата Джорджия заявили, что были задействованы все ресурсы для поиска преступника.