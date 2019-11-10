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Пациентку в Оренбуржье оставили на полу в больнице ожидать врача

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Пациентку в Оренбуржье оставили на полу в больнице ожидать врача

Оренбург, 10 ноября. Пациентку больницы разместили в коридоре прямо на носилках в одной из оренбургских больниц. Кадры были опубликованы в соцсетях.

Позже стало известно, что случай, взбудораживший общественность, произошел в больнице №4 в Орске. По одной из версий, больную внесли в помещение больницы с улицы. В министерстве здравоохранения по региону пояснили, что женщина лежала на полу «не более пяти минут», пока медработник заполнял документы в кабинете компьютерной томографии. В ведомстве также указали, что женщина была на носилках. Кроме того, она была укутана в одеяла. Кадры публикует Пятый канал.

«Наличие теплых одеял на носилках указывает на то, что пациентка была только доставлена с улицы. В коридоре находилась не более пяти минут. Обследование провели достаточно быстро», — указывается в сообщении Минздрава.

Ранее вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт рассказала, что главврача миасской больницы Дениса Маханькова, где пациентку умывали грязной тряпкой, уволили. Она назвала случай в больнице Миасса «вопиющим» и подчеркнула, что власти не хотели «прикрывать эту историю». 

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