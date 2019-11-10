Бутина празднует двойной день рождения

Барнаул, 10 ноября. Освобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина отмечает в воскресенье двойной день рождения. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Бутина опубликовала в соцсети фотографию, где она запечатлена с двумя тортами, на одном из которых написано: «Отныне, если решетка, то только шоколадная». При этом она отметила, что комментарии к снимку излишни.

«Все указано в надписи на тортике. Я получила два торта от любимой семьи — за 30 и 31. У меня такая прекрасная семья!» — написала Бутина.

Ранее россиянка сообщала, что будет отмечать сразу два дня рождения, поскольку в прошлом году отпраздновать 30-летие ей не удалось.

Напомним, Бутину арестовали в Соединенных Штатах летом прошлого года и осудили за «сговор с целью работы на иностранное правительство» на полтора года тюремного заключения. Она признала себя виновной, иначе ей грозило бы более суровое наказание. Срок осужденной американскими властями россиянки истекал 5 ноября, но его сократили на 10 дней.

Ранее Бутину депортировали в Россию. Самолет с ней приземлился в столичной воздушной гавани «Шереметьево», где ее встречал отец, пресса и официальный представитель дипломатического ведомства России Мария Захарова. Несколько дней после возвращения Мария провела в столице, а затем вернулась в Барнаул.