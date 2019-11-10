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Экономика

СП России предложила увеличить транспортный налог

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СП России предложила увеличить транспортный налог

Москва, 10 ноября. Счетная палата России предложила повысить транспортный налог на автомобили стоимостью более 3 млн рублей, не входящие в список дорогостоящих транспортных средств министерства промышленности и торговли. Соответствующее предложение опубликовано в бюллетене ведомства.

Ставки транспортного налога на текущий год уже ратифицированы Минпромторгом.

Так, в СП России сообщили, что некоторые дорогие автомобили отсутствовали в реестре Минпромторга. По этой причине к таким машинам применялся обычный, а не повышенный коэффициент транспортного налога, из-за чего бюджет недополучил средства.

Уточняется, что министерство каждый год размещает на официальном сайте соответствующие списки дорогостоящих авто. При этом они не всегда содержат полные данные, поскольку существенное число дорогостоящих машин в них не учтено.

В качестве примера таких средств приведены следующие модели: Tesla Model S, Porsche Cayman GТ4, Jeep Grand Cherokee SRT8, а также BMW X6M50D и другие.

В этой связи СП РФ предложила Кабмину применять повышающие коэффициенты в зависимости от мощности и других технических параметров автомобилей, а не их стоимости.

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Источник: Счетная палата России
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