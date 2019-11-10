Эксперт рассказал, как реформы Шойгу и опыт в Сирии улучшили российскую армию

Москва, 10 ноября. Министр обороны России Сергей Шойгу за семь лет работы на посту смог добиться существенного изменения российской армии, при этом в несколько раз повысив ее боеспособность. Об этом рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Он подчеркнул, что к началу операции в Сирии в сентябре 2015 года реформы Шойгу привели к существенному росту военной техники в армии РФ. По словам Леонкова, к настоящему времени процент вырос уже до 60–70%. Леонков подчеркнул, что «оставшаяся техника планомерно модернизируется до актуального состояния для современных угроз».

«Потому Сирия стала хорошим полигоном для проверки нашей техники и отработки логистики переброса войск. А качество военной операции оказалось куда эффективнее, чем у коалиции Запада во главе с США», — сказал военный эксперт в беседе с корреспондентом ФБА «Экономика сегодня».

Как заметил Леонков, этот успех объясняется тем, что боевая операция РФ «осуществлялась на основе системы автоматизированного управления войсками через Национальный центр управления обороной». По словам собеседника издания, российские операции контролировались в режиме реального времени, то есть «поступающие доклады молниеносно поступали в Минобороны, анализировались, после чего быстро принимались решения и исполнялись команды».

«Именно поэтому России удалось крайне малым контингентом сил решить задачи, которые оказались непосильными для коалиции НАТО и США. Общее число самолетов и вертолетов РФ в Сирии одномоментно не превышало 50 единиц. При этом мы опробовали взаимодействие различных родов и видов войск», — объяснил эксперт.

Отметим, на этой неделе исполняется семь лет с тех пор, как министр обороны России Сергей Шойгу занял свой пост. Алексей Леонков заметил, что Шойгу принял российскую армию под командование в 2012 году. Это произошло именно в тот момент, когда она находилась на своеобразном «переломе». Главная задача нового министра заключалась в том, чтобы «структурировать все процессы в армии и приступить к реальным реформам».