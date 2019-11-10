Гудков и его приспешники «припиявились» к донатам доверчивых россиян

Москва, 10 ноября. Дмитрий Гудков и его команда вместе с активистами проекта «Арестанты 212» грабит россиян, успешно осваивая пожертвования, сделанные ради помощи фигурантам так называемого «московского дела».

По данным портала «Политика сегодня», один из последних больших кушей им удалось сорвать благодаря дочери одного из фигурантов Екатерине Малышевской. Источник, близкий к команде Гудкова, рассказал изданию, как соратник одиозного блогера Алексея Навального удачно «припиявился» к Малышевским.

Екатерина является дочкой дочкой Эдуарда Малышевского. Ее отца задержали на незаконной акции «оппозиции» в центре Москвы 27 июля. Ему инкриминируют совершение преступления по статье «Применение насилия в отношении представителя власти»: после задержания Малышевский выдавил стекло в автозаке и оно рухнуло на командира отделения 2 оперполка ГУ МВД по Москве.

С Малышевским Гудков познакомился в ОВД «Тверское» во время отбывания административного ареста за организацию беспорядков в столице. «Оппозиционер» писал о своем сокамернике в Telegram-канале и призывал доверчивых людей оказать помощь арестанту. Донаты россиян собирали и «добровольцы» из группы «Арестанты 212». По их словам, собранные средства они якобы отправляют самим арестованным и их семьям в качестве финансовой поддержки. Гудков поведал, что дочь Малышевского сейчас является единственным свидетелем в деле отца. Девушке 16 лет, и помощи ей якобы ждать не откуда. С 4 по 8 ноября она находилась на попечении команды Гудкова в связи с тем, что должна была давать показания в суде.

Однако источник, близкий к Гудкову и его команде рассказал, что на самом деле либерал ловко использует «московское дело» в своих корыстных интересах. Для политика и «Арестантов 212» фигуранты — всего лишь источник дохода. Так, и Екатерина Малышевская стала хорошим инструментом для выдаивания денег из доверчивых и сердобольных граждан. К раскрутке кампании по сбору денег подключились телеканал «Дождь» и активисты «Арестантов 212». Затем Гудков и координатор «арестантов» Алексей Меняйло похвастались, что на донаты купили Екатерине ноутбук.

«Арестанты 212» заявили, что собрали Малышевской 40 тыс. рублей, а «Дождь» и Гудков — деньги для проживания в Москве в течение нескольких месяцев. Однако источник «Полит России» отмечает, что на самом деле на эти деньги комфортно и красиво будут жить сам Гудков и его подельники. При этом источник не стал отрицать, что Малышевской направили достаточно крупную сумму денег, чтобы она могла обеспечить свое проживание, но девушка получила далеко не все собранные средства.

«Команда Гудкова и «Арестанты 212» смогли собрать более миллиона рублей, но в официальных отчетах об этом не говорится», — подчеркнул он.

По словам собеседника издания, отчетам приспешников Гудкова и команды Меняйло вообще нельзя доверять, потому что они не отражают реальную ситуацию.

«Какую сумму напишут, такую люди и увидят. Часть денег была присвоена», — подчеркнул он.

Таким образом, по его словам, «московское дело» стало очень выгодным бизнес-проектом «оппозиционных политиков» и активистов, и действуют они по схеме ФБК Навального, обогащаясь на донатах наших сограждан. Выходит, что сначала эти «политики» устроили запрещенные акции, а теперь за их подлость расплачиваются доверчивые россияне.