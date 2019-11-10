Разыскиваемый за убийство в Австралии россиянин обнаружен мертвым

Сидней, 10 ноября. Сотрудники правоохранительных органов Австралии нашли тело мужчины в сиднейском сквере, согласно предварительным данным, это гражданин России Владимир К., разыскиваемый по подозрению в убийстве застройщика Альберта Метледжа. Об этом сообщает в воскресенье телекорпорация ABC.

Тело мужчины обнаружили утром в парке Тарен Пойнт. Официальную судебно-медицинскую экспертизу в настоящее время не проводили, пишет «Газета.Ru».

Альберта Метледжа обнаружили мертвым на строительной площадке в середине этой недели. Рядом с ним с ножевыми ранениями находился его сын. Мужчину в критическом состоянии доставили в медицинское учреждение. Сотрудники сиднейской полиции полагают, что за нападением на бизнесмена и его сына стоит россиянин, который «какое-то время» работал на Метледжа, сообщают «Известия».

Генеральное консульство РФ в этой стране сообщило, что находится в систематическом контакте с правоохранительными органами Сиднея.

Другие подробности произошедшего пока неизвестны.