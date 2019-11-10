Стало известно о самочувствии Якубовича после операции на сердце

Москва, 10 ноября. Бессменного ведущего передачи «Поле чудес» Леонида Якубовича прооперировали в одной из клиник Москвы. В больницу шоумен попал из-за проблем с сердцем.

После осмотра выяснилось, что у артиста нарушения ритма сердца. Врачи приняли решение о незамедлительном операционном вмешательстве. В ходе операции Якубовичу установили кардиостимулятор. Как уточняет источник РЕН ТВ, все прошло хорошо и буквально через день артиста выписали домой. По данным «Газеты.ру», теперь телеведущему нужно будет какое-то время наблюдаться амбулаторно.

Ранее телеканал 360 сообщал, что в начале осени Якубович отдыхал в Черногории и получил серьезную травму колена, из-за которой даже некоторое время был вынужден передвигаться в кресле-каталке.

Телеведущий успевает не только работать на Первом канале, но снимается в кино. Он исполнил роли в десятках фильмов. Является обладателем премии ТЭФИ, премии Союза журналистов и других престижных наград. В 2002 году был удостоен звания народного артиста России.