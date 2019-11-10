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Убивший друга магаданец просил за освобождение заложницы выпивку и авто

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Убивший друга магаданец просил за освобождение заложницы выпивку и авто

Магадан, 10 ноября. Пьяный житель Магадана во время застолья убил знакомого, взял в заложники девушку, а за ее освобождение потребовал у сотрудников правоохранительных органов выпить, поесть и машину. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по региону.

Как уточнили в ведомстве, убийство произошло в доме на улице Зайцева в Магадане. Согласно версии следствия, пьяный магаданец убил 27-летнего приятеля, а затем, угрожая ножом, захватил и удерживал в жилом помещении 18-летнюю девушку.

«Он потребовал от прибывших для переговоров сотрудников полиции за освобождение потерпевшей алкоголь, продукты питания и автомобиль», — следует из сообщения.

Отмечается, что сотрудники Росгвардии и УМВД России по Магаданской области провели специальную операцию, во время которой задержали 21-летнего злоумышленника, сообщает телеканал «360».

В настоящее время по факту возбуждено уголовное дело по статье «Захват заложника» и «Убийство», первая часть которой предусматривает до 15 лет тюрьмы.

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Источник: Пресс-служба СК России по Магаданской области
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