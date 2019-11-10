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Дочь Калашникова назвала себя «младшей сестрой» автомата Ак-47

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Дочь Калашникова назвала себя «младшей сестрой» автомата Ак-47

Москва, 10 ноября. Дочь легендарного конструктора Михаила Калашникова Елена назвала себя младшей сестрой автомата АК-47.

По ее словам, как-то раз отец сказал, что приехал в Ижевск с двумя своими изобретениями:  автоматом АК-47 и дочерью Нелли (старшая дочь конструктора. — Прим. ФАН).

«Он без конца это говорил уже в зрелости, я как бы стала младшей сестрой этому автомату», — рассказала она в комментарии РИА Новости.

В 1989 году Елена Михайловна впервые и сама попробовала стрелять из автомата. Стрельбы проходили на курсах «Выстрел» в Солнечногорске. 

«Папа стрелял и мне дали. Это было в первый раз», — поделилась женщина.

Рассказала она, что ездила вместе с отцом на на встречи с американцами, чтобы он хорошо выглядел на видео, которые они записывали. Помимо этого помагала папе «организовывать быт». Во время визита в Америку Елене Михайловне тоже довелось нажать на курок: «Там они делали кучу всякого оружия и подзывали меня пострелять». При этом сам Калашников был против: «Он сильно берег их патроны, чтобы я не ввела их в растрату».

«Американцы папу на руках носили, а сейчас они в Питер приедут с сыновьями. Я их пригласила в Питер на выставку», — добавила она.

Кроме того, на выставку приедет и голландец, написавший трехтомник «Энциклопедия Калашников», причем каждый том весит по килограмму: «Там рассказывается, что и в какой стране сделано от Калашникова».

10 ноября Михаилу Калашникову исполнилось бы ровно 100 лет. Его автомат Ак-47 стал не только символом России, но и самым массовым стрелковым оружием в истории. Как отмечает телеканал 360, Ак-47 вот уже 70 лет находится на вооружении во многих странах мира.


 

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Источник: РИА Новости
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