Москва, 10 ноября. Роспотребнадзор придумал новые подходы для лечения хронического гепатита B, которые позволяют в полной мере вылечить болезнь без воздействия на геном человека. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Как рассказала руководитель ведомства Анна Попова, эксперты Роспотребнадзора разработали новые подходы для полного излечения хронического гепатита B на платформе геномного редактирования.

Отмечается, что институтом Роспотребнадзора впервые в стране были разработаны и внедрены в практику здравоохранения российские реагенты, «предназначенные для определения мутаций устойчивости вируса гепатита B к противовирусной терапии».

В институте сформирована российская база информации устойчивости ВИЧ к антиретровирусным лекарствам для проведения эпидемиологического контроля за сопротивлением вируса, следует из сообщения.

Эксперты создают новейшие тест-системы для выявления инфекционных и неинфекционных заболеваний человека. На данном этапе институт зафиксировал и внедрил в практику 190 наборов реагентов, обратили внимание в Роспотребнадзоре.

Согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире каждый год от хронического гепатита B умирает свыше 1 млн человек.