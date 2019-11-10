Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Песков заявил, что лидеры США и КНДР пока не ответили на приглашение посетить Москву 9 Мая

57
0 Оставить комментарий

Песков заявил, что лидеры США и КНДР пока не ответили на приглашение посетить Москву 9 Мая

Москва, 10 ноября. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын пока не ответили на приглашение посетить российскую столицу 9 мая 2020 года. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о реакции на приглашение Кремля Вашингтона и Пхеньяна, Песков отметил, что к настоящему моменту его нет.

«Нет, пока нет [ответа на приглашение]», — сказал пресс-секретарь президента России.

Напомним, президент РФ Владимир Путин пригласил американского коллегу Дональда Трампа на праздничный парад, приуроченный к 75-летию Победы. Глава Белого дома обещал серьезно обдумать это предложение. Свое намерение посетить Парад Победы в российской столице уже подтвердили 17 лидеров, в том числе главы Франции, Кубы, Венесуэлы, Белоруссии, Сербии и Чехии.

Трамп заметил, что, действительно, получил от российской стороны приглашение на празднования 9 Мая. При этом он объяснил, что, возможно, не сможет поехать на торжественные мероприятия в Москву из-за предвыборной кампании в США.

infox - new
Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров