СМИ рассказали о необычайном инженерном мышлении конструктора Туполева

Москва, 10 ноября. Советский конструктор и инженер Андрей Туполев, со дня рождения которого сегодня исполняется 131 год, прославился своими творениями на весь мир.

Последователи и ученики знаменитого авиаконструктора отмечают, что у Туполева было необычное инженерное мышление, благодаря которому реализовывались нестандартные идеи. Именно он стал основоположником цельнометаллического самолетостроения, пишет «ПолитРоссия».

Одним из легендарных самолетов, построенных Туполевым, является Ту-2, который также известен как АНТ-58 или самолет «103». В членах — государствах НАТО этот двухмоторный бомбардировщик получил название Bat («Летучая мышь»). Он считается лучшим фронтовым бомбардировщиком из-за своих параметров и характеристик.

«Летучая мышь» удостоилась высокой оценки не только в Советском Союзе и России, но и во многих других странах. К примеру, военные эксперты издания Military Factory считают, что этот бомбардировщик сыграл одну из ключевых ролей во Второй мировой войне.

Как отмечают американские журналисты, советская «Летучая мышь» в течение войны продемонстрировала свою важность и совершенство конструкции. Боевая машина оказалась достаточно устойчивой к огню врага и к суровым метеоусловиям.

Ранее эксперт рассказал, как «Туполев» и «Ильюшин» создадут замену Ан-12.