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Рудковская объявила о расставании с Плющенко и гуляла по ночному Сочи с Биланом

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Рудковская объявила о расставании с Плющенко и гуляла по ночному Сочи с Биланом

Москва, 10 ноября. Продюсер Яна Рудковская заявила о своем решении расстаться с фигуристом Евгением Плющенко. Заявление было сделано во время съемок программы «ЯнаСупер».

«Мы решили расстаться», — заявила Рудковская в конце передачи.

СМИ обратили внимание, что в этой фразе нет никакой конкретики. Однако на то, что у пары действительно назрел кризис в отношениях, свидетельствует поведених звезд — Плющенко отпуску со второй половиной предпочел отдых с приятелями, а Рудковская в одиночестве поехала на фестиваль «Новая Волна» в Сочи, где проводила время в певцом Димой Биланом.

Сам Плющенко рассказал ведущей шоу «ЯнаСупер» Ксении Собчак, что предпочитает отдыхать не в Москве, в за городом — на даче в русском стиле и проводить время за охотой и в бане.

«А как же жена?» — спросил фигуриста отец. В ответ на это Плющенко сказал с улыбкой: «А Яна, пожалуйста!».

В то время как фигурист наслаждался запахом свежеиспеченного хлеба и проводил досуг в компании друзей в русской бане, Рудковская гуляла по ночному Сочи с Димой Биланом.

Несмотря на заявление о расставании, Рудковская продолжает выкладывать у себя в Instagram совместные фото. Меньше недели назад она весьма нежно и трогательно поздравила Плющенко с днем рождения.

«С Днем Рождения, моя любовь! — написала жена фигуриста. — Спасибо, что ты есть в моей жизни! Сильный духом всегда, ты — наш чемпион».

Плющенко и Рудковская поженились в 2009 году. У них есть шестилетний сын Александр. Также у Плющенко есть ребенок от первого брака Егор. Для Рудковской это третий брак. От предыдущих отношений у нее остались сыновья Андрей и Николай.

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Источник: Teleprogramma
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