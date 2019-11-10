Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Систему поощрения аккуратных водителей протестируют в 2020 году

412
0 Оставить комментарий

Систему поощрения аккуратных водителей протестируют в 2020 году

Москва, 9 ноября. Система поощрения аккуратных водителей может быть протестирована в 2020 году. Об этом сообщил вице-премьер России Максим Акимов.

«В экспериментальном режиме мы вполне в следующем году можем такие решения запустить, я еще раз хочу сказать — в режиме тестирования», — подчеркнул Акимов.

По его словам, специального оборудования для этого не понадобиться, однако необходимо будет разрабатывать нормативную базу. В частности, важно обдумать «регуляторную рамку для того, чтобы можно было влиять на стоимость страховок, на набор баллов».

«Эту регуляторную рамку придется создавать значительно сложнее», — объяснил вице-премьер.

Он также указал на значение стимулов, которые в работы имеют большое значение. С его точки зрения, именно стимулирующие факторы могут вдохновлять людей и сподвигать их в тому, чтобы «думать о собственной безопасности, безопасности своих партнеров по дороге».

Акимов заметил, что соответствующий проект будет реализован в рамках правкомиссии по безопасности дорожного движения.

Ранее вице-премьер подчеркнул, что камеры наблюдения на автодорогах в России должны устанавливаться только в местах с высокой частотой ДТП, скрытые же камеры должны уйти в прошлое. С его точки зрения, необходимо создать систему, которая бы не давала возможность взимать штрафы за превышение скорости, зафиксированное на скрытые камеры.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров