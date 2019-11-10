Актриса Анастасия Задорожная похвасталась, что выходит замуж

Москва, 10 ноября. Российская актриса театра и кино Анастасия Задорожная похвасталась, что выходит замуж, опубликовав снимок с помолвочным кольцом в своем Instagram-аккаунте.

«ПАЙ-ДУ», — следует из подписи к фото, на котором запечатлены две руки, одна из которых мужская. Таким образом артистка, скорее всего, хотела обыграть фразу «I do» на английском языке, что можно перевести как «я согласна».

Фолловеры артистки поздравили ее с важным событием и попросили как можно скорее рассказать о своем будущем муже.

Анастасия Задорожная — российская актриса, поп-исполнительница, ведущая и фотомодель. Известность ей принесли роли в телевизионном сериале «Клуб» и комедиях «Любовь в большом городе» и «Мама не горюй — 2».

Ранее сообщалось, что американское телешоу Bachelor In Paradise («Холостяк в раю») впервые в истории программы окончилось помолвкой двух девушек. Как отмечал таблоид Daily Mail, в финале шоу его участница Деми Барнетт позвала замуж Кристиан Хаггерти. Девушка встала на одно колено и преподнесла своей возлюбленной кольцо.