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Актриса Анастасия Задорожная похвасталась, что выходит замуж

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Актриса Анастасия Задорожная похвасталась, что выходит замуж

Москва, 10 ноября. Российская актриса театра и кино Анастасия Задорожная похвасталась, что выходит замуж, опубликовав снимок с помолвочным кольцом в своем Instagram-аккаунте.

«ПАЙ-ДУ», — следует из подписи к фото, на котором запечатлены две руки, одна из которых мужская. Таким образом артистка, скорее всего, хотела обыграть фразу «I do» на английском языке, что можно перевести как «я согласна».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

пАЙ-ДУ)????????

Публикация от Настя Задорожная (@stasya_ru)

Фолловеры артистки поздравили ее с важным событием и попросили как можно скорее рассказать о своем будущем муже.

Анастасия Задорожная — российская актриса, поп-исполнительница, ведущая и фотомодель. Известность ей принесли роли в телевизионном сериале «Клуб» и комедиях «Любовь в большом городе» и «Мама не горюй — 2».

Ранее сообщалось, что американское телешоу Bachelor In Paradise («Холостяк в раю») впервые в истории программы окончилось помолвкой двух девушек. Как отмечал таблоид Daily Mail, в финале шоу его участница Деми Барнетт позвала замуж Кристиан Хаггерти. Девушка встала на одно колено и преподнесла своей возлюбленной кольцо.

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Источник: Instagram
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