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Кремль рассказал про график Путина на полях саммита БРИКС

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Кремль рассказал про график Путина на полях саммита БРИКС

Москва, 10 ноября. График двусторонних встреч, которые президент Российской Федерации Владимир Путин проведет в Бразилии на саммите БРИКС, еще не составлен, в настоящее время в нем запланировано три отдельные встречи. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Отдельно там три встречи запланировано, но (график. — Прим. ФАН) дорабатывается», — передает ТАСС слова Пескова.

Ранее официальный представитель Кремля рассказал, что глава государства собирается отправиться в Бразилию, где 13-14 ноября пройдет саммит БРИКС.

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Источник: ТАСС
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