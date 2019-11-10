«Гоблин» Пучков назвал возможную причину убийства студентки профессором Соколовым

Москва, 10 ноября. Писатель и блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков рассказал о состоянии профессора Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, которого подозревают в жестоком убийстве его бывшей студентки, накануне трагедии. Соответствующий пост блогер разместил на своей странице в социальной сети Facebook.

Дмитрий Пучков хорошо знаком с Олегом Соколовым. На YouTube-канале блогера ранее были опубликованы несколько видео с участием историка. В соцсетях «Гоблин» рассказал о случившемся, поделившись в комментариях, что доцента СПбГУ «травили годами недоброжелатели».

В эфире радио Sputnik Пучков заметил, что Соколов был «чрезвычайно эмоционален». К такому жестокому преступлению его мог подтолкнуть стресс.

«Очень глубокий и очень серьезный специалист с прекрасным чувством юмора, великолепно владеет французским языком», — поделился блогер.

При этом Пучков заметил, что «оправданий за такие деяния не бывает». Он не смог назвать точную причину случившегося, выразив надежду на то, что разобраться в этом смогут сотрудники следственного комитета.

В субботу преподавателя СПбГУ Олега Соколова доставили в больницу с обморожением. Он, по некоторым данным СМИ, упал в реку Мойку при попытке утопить отрубленные женские руки. В квартире профессора нашли обезглавленный труп молодой девушки и окровавленную пилу. В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося. Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Позже выяснилось, что жертвой стала аспирантка Анастасия Ещенко, которая находилась в романтических отношениях с Соколовым. Адвокат профессора Александр Почуев сообщил, что его подзащитный оформил явку с повинной.