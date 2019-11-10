Ночные гонки закончились гибелью участников в Сахалинской области

Южно-Сахалинск, 10 ноября. Два автомобилиста устроили ночные гонки по улицам города Поронайска Сахалинской области. Один из участников заезда в какой-то момент не справился с управлением авто и на сумасшедшей скорости протаранил дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погибли три человека. Об этом сообщил портал Sakhalin.info со ссылкой на представителей регионального УГИБДД.

По имеющимся данным, в салоне столкнувшейся с деревом машины находились четыре пассажира. Один из них выжил, в настоящее время он доставлен в медицинское учреждение.

Сотрудники правоохранительных органов инициировали проверку по факту ДТП. Согласно неподтвержденной информации, попавший в клинику мужчина скончался от полученных в аварии травм.

Другие подробности происшествия в настоящее время не приводятся.

Напомним, 6 ноября пять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Курской области.