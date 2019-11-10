В польском Сейме задержанного украинского националиста назвали «ветераном войны в Чечне»

Варшава, 10 ноября. Вице-спикер польского Сейма Малгожате Госевская назвала лидера киевского формирования «Правого сектора»1 (запрещена в России) Игоря Мазура, задержанного по запросу властей РФ, «ветераном войны в Донбассе, Грузии и Чечне». Об этом польский политик написала на своей странице в социальной сети Facebook.

«Задержание на польской границе Игоря Мазура является исключительно техническим исполнением польской стороной международных соглашений и обязательств», — заявила Госевская, указав на то, что «дорога в Россию не является открытой».

Ранее сообщалось, что заместителя председателя украинской националистической организации «УНА-УНСО»1 (запрещена в Российской Федерации Игоря Мазура задержали в Польше по запросу российских властей. В предстоящий понедельник будет решаться вопрос о заключении его под стражу с целью экстрадиции в РФ.

В феврале текущего года официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что ведомство получило доказательства причастности Мазура к деятельности бандитских формирований и участию в боях на стороне боевиков на Кавказе.

Ранее посол Украины в Варшаве Андрей Дещица отреагировал на задержание в Польше националиста Игоря Мазура.

1 Организация запрещена на территории РФ.