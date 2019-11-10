Эксперты составили топ-5 ошибок водителей, из-за которых шипы вылетают из шин

Москва, 10 ноября. Автоэксперты рассказали, при каких традиционных ошибках водителей шипы могут вылетать из шин. По словам специалистов, такая резина часто трескается при буксировке.

Как отмечает портал «Автовзгляд», шипы могут вылететь при начале движения, а также если водитель пытается разогнать транспортное средство на льду. При торможении таких проблем будет всегда меньше, однако специалисты обращают внимание на то, что нельзя допускать скольжения колес при любых условиях.

Кроме того, не рекомендуется крутить руль, если машина стоит без движения — это приведет к вылету шипов из колес. В-третьих, как указывают специалисты, необходимо следить за уровнем давления в колесах. Если жесткость будет небольшой или слишком высокой, то шипы вылетят достаточно скоро.

При неправильной балансировке колес шипы также могут отвалиться от резины. Помимо этого, нельзя допускать перегрева колес. Эта проблема касается всех водителей, которые предпочитают экстремальную езду. Из-за высоких температур покрышек, вероятно, шипы вылетят моментально.

Замыкает топ-5 ошибок — перегрев резины.

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