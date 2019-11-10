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США вернулись на военные базы в Сирии ради финансирования курдских банд

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США вернулись на военные базы в Сирии ради финансирования курдских банд

Москва, 10 ноября. Член парламентского комитета по международным делам Евгений Примаков объяснил возвращение США на расположенные в нефтеносных районах Сирии военные базы необходимостью обеспечить финансирование себе и курдским бандам.

«США стараются больше контролировать нефтяные запасы по многим причинам: чтобы далее оплачивать и далее [продлевать] существование своих баз, существование тех «банд», которые они продолжают там поддерживать, и не дать правительству в Дамаске вернуть контроль над месторождениями», — цитирует депутата «Политика Сегодня».

Примаков отметил, что присутствие США в  богатом нефтью районе значительно омрачает будущее единой Сирии. Он напомнил, что после завершения гражданской войны доступ к нефти невероятно важен для сирийской экономики. Но, взяв контроль над процессами в Сирии, США пытаются зацепиться в стране, потому что понимают, что воевать с ними никто не будет.

США вернулись на военные базы в Сирии ради финансирования курдских банд

Ранее министр обороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон намерен сохранить контроль над нефтегазовыми месторождениями в Сирийской Арабской Республике на неопределенный срок. Эспер подчеркнул, что для «защиты сирийских нефтяных ресурсов» Пентагон использует «преобладающую военную силу», сообщила «Газета.ру».

При этом в Вашингтоне не скрывают, что доходы от сирийской нефти идут в том числе на поддержание курдских террористов, однако сами США, без сомнения, также имеют от этого грабежа серьезную прибыль.

Охранять месторождения военным помогают наемники из американской частной военной компании (ЧВК) Blackwater, которые ранее «прославились» расстрелами мирных жителей в Ираке. Как Blackwater наводит свои порядки в Сирии сегодня, читайте в расследовании Федерального агентства новостей.

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Источник: Политика Сегодня
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