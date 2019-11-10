Знакомый промоутера «Паши Фейсконтроля» раскрыл детали его смерти

Москва, 10 ноября. Музыкант Дмитрий Ежиков, знакомый промоутера Павла Пичугина, известного как «Паша Фейсконтроль», раскрыл детали его смерти.

О скоропостижной кончине продюсера Пичугина ранее сообщил телевизионный канал «Звезда». Согласно информации канала, причиной смерти промоутера стала остановка сердца.

По словам артиста, Пичугин «точно нигде не гулял», а сидел в своей квартире. Ежиков указал на то, что Пичугину внезапно стало плохо, но он моментально вызвал скорую помощь.

«Пока нельзя еще точно ничего сказать, но врачи говорили «подозрение на тромбоз», потому что у него недавно была операция на колене», — уточнил он.

При этом музыкант не подтвердил сообщения прессы о том, что причиной смерти промоутера стала остановка сердца, отмечает телеканал «360».

Ранее СМИ сообщили, что Пичугин умер в возрасте 38 лет в российской столице. Он стал участником клубного бизнеса более 20 лет назад, раздавая флаеры в одном из ночных заведений Москвы. Затем ему поступило предложение заниматься фейсконтролем. Он был знаком со многими представителями клубных кругов и работал в фешенебельных заведениях Москвы.

Известность Пичугину также принесла посвященная ему композиция музыкального коллектива «Дискотека Авария» и DJ Smash.