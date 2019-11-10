В реке Мойке найдены останки неизвестного человека. События дня. ФАН-ТВ

На месте ЧП в Мойке найдены останки еще одного человека Очередная внезапная находка ждала оперативников в Санкт-Петербурге. В реке Мойке, где водолазы ищут останки погибшей студентки, найден череп еще одной возможной жертвы, сообщают «Невские новости». Впрочем, реально ли он принадлежит человеку или вовсе бутафорский, вскоре определит экспертиза. Кроме того, к делу доцента СПбГУ Олега Соколова этот эпизод сейчас не приурочен. Напомним, что известного историка, как выяснило ФАН, вчера задержали на Мойке по подозрению в убийстве студентки. При нем нашлись травматический пистолет и отрубленные женские руки, причем самого доцента вытащили из воды в состоянии переохлаждения. По разным версиям, он то ли пытался утопить улики, то ли покончить с собой. Сейчас Соколов ждет официального обвинения.

Турция осудила планы США на сирийскую нефть Планы США на сирийскую нефть противоречат международному праву. Об этом заявил Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ответ на недавние решения Пентагона. Ранее, несмотря на постоянные разговоры об уходе из Сирии, глава американского ведомства Марк Эспер сообщил, что Штаты сохранят контроль над месторождениями нефти в регионе. Причем якобы не ради себя, а ради своих союзников — курдских боевиков, и под мнимым предлогом борьбы с терроризмом. Однако в СМИ уже не раз появлялись сведения, что США контрабандой вывозят нефть из арабской республики в другие страны. Чавушоглу подчеркнул, что никаких прав на сирийские ресурсы у Соединенных Штатов нет.

Трамп обвинил демократов в «президентском харрасменте» А вот президент США Дональд Трамп как может отбивается от других политических противников. Речь, конечно, о возможном импичменте, которого добиваются сторонники Демпартии США. На сей раз Трамп обвинил их ни много ни мало в домогомательстве. Или в «президентском харрасменте», как он сам написал в Twitter. Напомним, что дело об импичменте связано с переговорами американского лидера и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Демократы США уверены, что Трамп потребовал у него расследовать деятельность семьи Джо Байдена на Украине. Байден, к слову, один из возможных противников Трампа по грядущим выборам 2020 года. Однако Белый дом заявляет, что ни о каком шантаже или давлении речи не шло и опубликованная стенограмма разговора с Зеленским это подтверждает.