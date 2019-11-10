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Посол Украины отреагировал на задержание в Польше националиста Мазура

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Посол Украины отреагировал на задержание в Польше националиста Мазура

Варшава, 10 ноября. Украинский посол в Польше Андрей Дещица заявил, что киевские власти собираются потребовать от польского суда освобождения украинского националиста Игоря Мазура, задержанного по запросу правоохранительных органов РФ. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Как отметил дипломат, Киев хочет взять Мазура под свою ответственность.

По его словам, украинское посольство в Варшаве сообщает жене задержанного детали дела и поддерживает контакт с рядом ведомств в Киеве и депутатами.

Ранее уполномоченный украинской Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что в Польше задержали сотрудника ее секретариата Игоря Мазура. По словам омбудсмена, в настоящее время решается вопрос об экстрадиции его в Россию.

Как сообщала «Газета.Ru», в 2014 году Мазур управлял экстремистской группировкой «Правый сектор»1 (запрещена в России) в Киевской области, а также принимал участие в беспорядках в центре Киева. С мая 2014 года участвовал в гражданской войне в Донбассе. После демобилизации в 2016 году Мазур стал заместителем главы партии «УНА-УНСО»1 (запрещена в России).

Следственный комитет Российской Федерации в 2014 году завел уголовные дела в отношении Игоря Мазура, Олега Тягнибока, Дмитрия Яроша и других.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: Facebook
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