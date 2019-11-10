Москва, 10 ноября. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев поздравил коллег с Днем сотрудника органов внутренних дел и рассказал о главных задачах, стоящих перед полицейскими. Соответствующее поздравление опубликовано на сайте МВД.

Как отметил руководитель ведомства, в списке ключевых задач остаются противодействие экстремизму, преступлениям в киберпространстве, коррупции, незаконному обороту наркотических средств, противоправной миграции.

По его словам, сотрудники министерства встречают свой профессиональный праздник «достойными результатами оперативно-служебной деятельности».

«Успешно выполнены задачи по охране общественного порядка в период проведения выборов, крупных международных спортивных мероприятий. Обеспечивается контроль над оперативной ситуацией во всех регионах страны», — подчеркнул глава ведомства, отметив, что в будущем также необходимо «сохранять наступательность в борьбе с преступностью».

Кроме того, Колокольцев отдал дань памяти погибшим при исполнении сотрудникам правоохранительных органов и поблагодарил ветеранов.

Напомним, День сотрудника органов внутренних дел РФ отмечается 10 ноября.