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Эксперт обвинил Европу в поддержке боевиков и выступлении против народа Сирии

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Эксперт обвинил Европу в поддержке боевиков и выступлении против народа Сирии

Москва, 10 ноября. Декан факультета прикладной политологии МПГУ Владимир Шаповалов обвинил Европу в поддержке боевиков и выступлении против народа Сирии.

Эксперт выразил мнение, что слова президента Сирии Башара Асада о поддержке курдских боевиков Евросоюзом главным образом относятся к западной Европе. Шаповалов напомнил, что активную кампанию по дестабилизации ситуации в республике вместе с США проводили Франция и Великобритания.

«Все эти годы страны НАТО, в том числе и Западной Европы, активно вели деструктивную деятельность в Сирии, обвиняя сирийские власти в применении химического оружия, в убийстве мирных жителей. Эти действия были направлены на то, чтобы прямо или косвенно поддерживать вооруженные бандформирования, которые сражались против правительства», — цитирует Шаповалова «ПолитЭксперт».

Эксперт обвинил Европу в поддержке боевиков и выступлении против народа Сирии

Европа продолжает оказывать такую поддержку и сейчас, считает эксперт. В качестве примера он привел деятельность «Белых касок», которые выполняют роль ключевого элемента гибридной войны против республики.

Шаповалов выразил мнение, что слова Асада о поддержке Европой террористов «абсолютно правомерны». Массовый исход мирных жителей из захваченных боевиками территорий вызвали именно действия Запада, подчеркнул Шаповалов.

Ранее Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич объяснил, почему Европа продолжает поддерживать курдских боевиков в Сирии, но при этом опасается наплыва беженцев из Сирийской Арабской Республики. Сенатор считает, что европейские страны боятся пойти против интересов США, которые поддерживают боевиков из «Демократических сил Сирии» (SDF).

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Источник: ПолитЭксперт
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