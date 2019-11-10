«Ветеран» операции в Донбассе назвал журналиста «агентом ФСБ» и схватил его за ухо

Киев, 10 ноября. Координатор общественной организации Всеукраинское волонтерское движение и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко в эфире телепрограммы «Говорит великий Львов» схватил за ухо журналиста Руслана Коцабу, обвинив его в «работе на Федеральную службу безопасности РФ». Видеоролик инцидента размещен на видеохостинге YouTube.

Возмущение вызвали слова Коцабы о том, что глава украинского государства Владимир Зеленский должен был более решительно разобраться с протестующими против отвода сил в Донбассе, а также добиться проведения саммита в «нормандском формате».

«Ты лжец и манипулятор!» — внезапно выкрикнул Елейко и схватил Коцабу за ухо.

Ведущий поддержал так называемого «ветерана» и заявил Коцабе, что человек, который участвовал в военных действиях на юго-востоке Украины, достоин уважения.

Руслан Коцаба зимой 2015 года был задержан и арестован за призыв к бойкоту внеочередной волны мобилизации на Украине, которая проходила из-за гражданской войны в Донбассе. Суд приговорил Коцабу к 3,5 годам заключения, признав его виновным в пресечении деятельности Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом суд оправдал журналиста по еще одной инкриминируемой ему статье о государственной измене. В 2016 году Апелляционный суд Ивано-Франковской области признал Коцабу невиновным и выпустил его на свободу.

Как сообщала «Газета.Ru», гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ Киев начал так называемую антитеррористическую операцию против республик Донбасса.