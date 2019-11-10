Японский журналист раскритиковал российские пейзажи после поездки по Транссибу

Токио, 10 ноября. Японский журналист Мититака Хаттори раскритиковал российские пейзажи после поездки по Транссибирской магистрали. Статья опубликована в японском издании Asahi Shimbun.

Хаттори предположил, что многие японцы считают путешествие по Транссибу романтичным. Но длительные поездки по магистрали, по мнению японского журналиста, не так хороши, как принято считать.

«Одна из прелестей путешествия по железной дороге заключается в пейзажах за окном. Тем не менее, при конструировании российских поездов этому фактору не придавали большого значения. Очень часто стекла в вагонах запотевают или просто грязные, поэтому не видно, что происходит снаружи», — пишет Хаттори.

Автор считает, что связанные с созерцанием красивых пейзажей ожидания «скорее всего не оправдаются». По его словам, виды за окном поезда практически не меняются и кругом «монотонные и бескрайние поля». Журналист считает, что такими пейзажами не захочется любоваться в течение нескольких дней.

К тому же, часто вдоль железных дорог постсоветского пространства посажены деревья, что ограничивает поле зрения и «вдаль ничего не видно».

Путешествие по Транссибирской магистрали превращается «в пребывание в закрытом пространстве», пишет Хаттори. Журналист отмечает, что ехать в купе хорошо с близкой по духу компанией. Но если в течение нескольких суток ночевать в одной комнате с незнакомыми людьми, «это может вымотать».

Ранее газета «Известия» сообщила, что посетившую Сахалин путешественницу из Японии удивили вывески на русском языке и впечатлили достопримечательности острова: маяк «Aнива», мыс Eвcтaфия, кафедральный собор Рождества Христова, «Вoрoтa счастья» и многие другие.