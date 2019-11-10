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Разин заявил, что Заворотнюк пошла на поправку

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Разин заявил, что Заворотнюк пошла на поправку

Москва, 10 ноября. Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин  заявил, что Анастасия Заворотнюк «вроде бы» пошла на поправку. Соответствующее сообщение он опубликовал в соцсети Instagram.

«Очень осторожно, очень аккуратно скажу, что самые страшные прогнозы не сбываются и Насте становится лучше. Она, вроде бы, идет на поправку», — отметил Разин.

Продюсер «Ласкового мая» также признался, что ранее контактировавший с врачом актрисы источник перестал общаться с окружением Заворотнюк. Однако по приходящим к нему сообщениям Разин утверждает, что артистке действительно становится лучше.

Он отметил, что молится за восстановление здоровья и как можно более скорое возвращение Заворотнюк.

Первые сообщения об онкологическом заболевании актрисы появились в СМИ в августе. В середине октября родственники звезды впервые официально подтвердили факт лечения Заворотнюк, сообщила газета «Известия». Чем именно болеет звезда, члены ее семьи не уточнили. Но опровергли информацию о том, что актриса была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

В начале ноября супруг Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев, выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила». Одна из коллег спортсмена рассказала, что Чернышеву нужно зарабатывать огромные деньги на спасение жены.

Как передает «Газета.Ru», средства от проведения 10 ноября в Москве ледового шоу «Аленький цветочек» будут переданы на лечение актрисы Анастасии Заворотнюк, а также фондам, поддерживающим женщин, борющихся с онкологическими заболеваниями.

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Источник: Instagram Андрей Разин
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