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Китайские СМИ оценили шансы НАТО на захват Калининграда за два дня

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Китайские СМИ оценили шансы НАТО на захват Калининграда за два дня

Пекин, 10 ноября. Силы НАТО смогут захватить Калининградскую область за два дня в случае военного конфликта альянса с Россией в Прибалтике. Такую точку зрения изложил автор опубликованного на китайском портале Eastday.com материала.

В качестве ответных мер Россия в течение пяти суток нанесет удар по пяти-восьми европейским столицам, считают в издании. Это автоматически выведет конфликт с регионального на глобальный уровень, оценили шансы новой мировой войны китайские СМИ.

Ранее старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда (США) Ричард Хукер в своем докладе написал, что российская военная агрессия против Прибалтики приведет к потере Калининградской области.

Китайские СМИ оценили шансы НАТО на захват Калининграда за два дня

Американский эксперт считает, что вероятная война будет исключительно региональной, так как эскалация конфликта «повлечет за собой массовые разрушения и жертвы среди гражданского населения», а это не выгодно никому. Однако Хукер не назвал причину гипотетического конфликта, и выдвинул теорию о якобы имеющихся у Москвы планах на этот регион.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сравнил доклад «с бульварной фантастикой». Глава региона подчеркнул, что «устал комментировать американские глупости», сообщила газета «Известия».

Депутат Сейма Латвии и член парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Янис Адамсонс отметил, что «как только Россия покажет слабину, от желающих раздербанить ее будет не протолкнуться». Тем не менее, если кто-то посмеет напасть на Калининград или Крым, получит ответ адекватный, считает эксперт. Тем, кто считает, что задавить российских солдат можно массой Адамсонс посоветовал «лечиться где-то в дурке».

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Источник: Eastday.com
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