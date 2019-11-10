Китайские СМИ оценили шансы НАТО на захват Калининграда за два дня

Пекин, 10 ноября. Силы НАТО смогут захватить Калининградскую область за два дня в случае военного конфликта альянса с Россией в Прибалтике. Такую точку зрения изложил автор опубликованного на китайском портале Eastday.com материала.

В качестве ответных мер Россия в течение пяти суток нанесет удар по пяти-восьми европейским столицам, считают в издании. Это автоматически выведет конфликт с регионального на глобальный уровень, оценили шансы новой мировой войны китайские СМИ.

Ранее старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда (США) Ричард Хукер в своем докладе написал, что российская военная агрессия против Прибалтики приведет к потере Калининградской области.

Американский эксперт считает, что вероятная война будет исключительно региональной, так как эскалация конфликта «повлечет за собой массовые разрушения и жертвы среди гражданского населения», а это не выгодно никому. Однако Хукер не назвал причину гипотетического конфликта, и выдвинул теорию о якобы имеющихся у Москвы планах на этот регион.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сравнил доклад «с бульварной фантастикой». Глава региона подчеркнул, что «устал комментировать американские глупости», сообщила газета «Известия».

Депутат Сейма Латвии и член парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Янис Адамсонс отметил, что «как только Россия покажет слабину, от желающих раздербанить ее будет не протолкнуться». Тем не менее, если кто-то посмеет напасть на Калининград или Крым, получит ответ адекватный, считает эксперт. Тем, кто считает, что задавить российских солдат можно массой Адамсонс посоветовал «лечиться где-то в дурке».